Участник романтического проекта "Холостячка" Андрей Хветкевич выходит замуж. Он делится со своей аудиторией трогательными кадрами с любимым. На странице в инстаграмме он опубликовал новое видео.

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Как Андрей Хветкевич делал предложение

Фридайвер показал, как делал предложение своему любимому. Он приготовил для Фелипе подарок – в сумке была небольшая коробочка, где лежало обручальное кольцо. Когда колумбиец открыл сумочку, Андрей взял обручальное кольцо, стал на одно колено и признался в любви.

На видео заметно, как растерялся и удивился Фелипе. Но он ответил "да" на предложение Хветкевича.

Как Андрей Хветкевич сделал предложение любимому:

Напомним, еще 4 августа Андрей Хветкевич опубликовал фото с кольцами, заинтриговав поклонников. Но объявил о помолвке всего через несколько недель. Впоследствии он решил показать лицо любимого.

Романтическое видео собрало множество просмотров и предпочтений. Поклонники делятся своими впечатлениями в комментариях под роликом: