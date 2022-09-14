Участник романтического проекта "Холостячка" Андрей Хветкевич выходит замуж. Он делится со своей аудиторией трогательными кадрами с любимым. На странице в инстаграмме он опубликовал новое видео.

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Как Андрей Хветкевич делал предложение

Фридайвер показал, как делал предложение своему любимому. Он приготовил для Фелипе подарок – в сумке была небольшая коробочка, где лежало обручальное кольцо. Когда колумбиец открыл сумочку, Андрей взял обручальное кольцо, стал на одно колено и признался в любви.

На видео заметно, как растерялся и удивился Фелипе. Но он ответил "да" на предложение Хветкевича.

Как Андрей Хветкевич сделал предложение любимому:

Романтическое видео собрало множество просмотров и предпочтений. Поклонники делятся своими впечатлениями в комментариях под роликом:

  • "Вы такие красивые";
  • "Какая же любовь все-таки хороша! Желаю счастья";
  • "Такие искренние эмоции! Он не сразу осознал, что на самом деле произошло, так мило";
  • "Привет! Будьте счастливы";
  • "Искренне за вас рада";
  • "Как вы счастливы. Оставайтесь в дальнейшем с прекрасными чувствами друг к другу";
  • "Это очень романтично! Будьте счастливы! Любовь вам";
  • "Вау, я заплакала. Это так мило".