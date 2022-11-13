В 3 выпуске 12 сезона "Холостяка" вылетела Люда, которая поблагодарила шоу за опыт и возможность посмотреть на себя со стороны. В то время как Алина, получившая на церемонии розовую розу хозяйки дома, выразила недовольство. Оказывается, девушке не понравилось групповое свидание с забегом и реакция Алекса на скандал в доме.

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Фаворитка "Холостяка" Алина разочаровалась в нем

Третья неделя на проекте началась с совместной встречи, где девушки получили задание пробежать 1,6 километра и ответить на острые вопросы так, чтобы было как можно больше совпадений с "Холостяком". Алина, едва преодолевшая три круга, возмутилась, что Алекс не присоединился к ним, а сверху наблюдал, как они страдают.

Он не присоединился к нам, а только стоял и смотрел будто из своего пьедестала, как мы "боремся". Это было унизительнее, чем азартно. В тот момент, я думала, как же он радуется сейчас тем, что девушки "выплевывают" свои лёгкие ради такого "аполлона". Абсурдная ситуация. Полный дебилизм,

– рассердилась девушка.

Групповое свидание на совместимость с Алексом / Фото СТБ

После церемонии роз Алина вообще разочаровалась в Алексе Топольском. Она считает, что он говорит одно, а делает совсем другое. Видимо, девушка имела в виду инцидент с Сашей – "Холостяк", для которого якобы прежде всего искренность, оставил в шоу участницу, которая ввела чуть ли не рабские правила в доме, а при нем вела себя как "божий одуванчик".

"Крайне добила церемония. Решения, которые принимал холостяк, шли вопреки его словам. С церемонии я возвращалась в дом уже в роли хозяйки дома и с мыслями, что я разочарована в холостяке. Слова хорошие, здесь не поспорю, но поступки совсем другие", – подчеркнула участница.

Более того, на этом этапе Алина якобы "хотела оставить всю эту грязь и уйти домой". "Посмотрим, что будет дальше", – заинтриговала девушка в конце поста.