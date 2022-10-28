Участник романтического шоу "Холостячка" обрел любовь после проекта. 27 октября он сообщил о помолвке с девушкой.

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Роман Свечкоренко сделал предложение любимой

Финалист проекта и один из фаворитов Златы Огневич опубликовал трогательное видео, на котором показал, как держал обручальное кольцо в руках за спиной невесты. В конце ролика тот момент, когда Роман становится перед Валерией на одно колено.

Также психолог опубликовал трогательные фото, на которых показался с невестой. "Она сказала "да"", – написал Свечкоренко под романтическими фотографиями.

В комментариях Романа поздравили не только фаны и друзья, но и Злата Огневич. "Привет, котики", - написала звезда.



Роман Свечкоренко с невестой / Фото из инстаграма Романа

Напомним, Роман Свечкоренко рассекретил новую любимую в канун Нового 2021 года. Тогда в сети ее затравили за молодой возраст – девушка на 10 лет моложе избранника. Но это не убедило пару быть порознь. Они находятся в Украине и перешли с русского на украинский во время войны.

Как сложилась жизнь других героев "Холостячки"