Каминг-аут Андрея ошеломил его подписчиков. Еще год назад вся страна наблюдала его романтические отношения со Златой Огневич, а теперь мужчина обручился со своим любимым.

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Андрей Хветкевич совершил каминг-аут

Долгое время Андрей живет и работает в США. Там он находится сейчас. Мужчина сообщил о своей нетрадиционной ориентации, опубликовав романтическое фото, на котором изображен вместе с избранником. Как сообщил Андрей в сторис, его жених родом из Колумбии. Влюбленные нежно целовались под водой.

В сообщении Андрей отметил, что долго руководствовался стереотипами и не был честным перед собой. В течение последнего года он много думал и наконец решился рассказать поклонникам правду, надеясь на поддержку.

Я знаю, что у вас могут быть вопросы (потому что у меня точно были). В любом случае я такой, какой есть, учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал "Да". Сегодня мы едем в короткий отпуск по Европе, чтобы отпраздновать нашу помолвку и его день рождения,

– написал Андрей под романтическим кадром.



Андрей Хветкевич с любимым / Фото из инстаграмма Хветкевича

4 августа Андрей заинтриговал поклонников, опубликовав фото кольца с подписью: "Ответ "Да". Тогда Хветкевич также отметил, что выбрал кольцо от украинского бренда, хотя сейчас живет в Соединенных Штатах Америки.



Андрей Хветкевич обручился / Фото из инстаграмма Хветкевича

Реакция Златы Огневич

Злата Огневич, за сердце которой мужчина боролся в реалити-шоу, поздравила молодоженов: "Самые искренние поздравления! Я очень рада за вас!".