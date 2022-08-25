Участник 2 сезона "Холостячки" Андрей Хветкевич поразил поклонников новостью о каминг-ауте. На днях он опубликовал новое фото с бойфрендом на личной странице.
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Андрей Хветкевич показал жениха
Участник романтического шоу скрывал своего бойфренда, с которым обручился. Но теперь решил показать его лицо. Это Андрей сделал по случаю дня рождения любимого, опубликовав общую фотографию.
С днем рождения, Филипп! Спасибо, что показал мне, как любить и быть любимым. Я люблю тебя,
– написал Хветквич.
Андрей Хветкевич с женихом / Фото с инстаграма Андрея Хветкевича
Кадр прокомментировала Злата Огневич и написала: "Котики".
Что известно о каминг-ауте Хветкевича
- Андрей Хветкевич, сражавшийся за сердце Златы Огневич во 2 сезоне "Холостячки", неделю назад признался в нетрадиционной ориентации. Он рассказал, что не был честным с собой и ошеломил новостью о помолвке с любимым.
- Участник реалити ответил поклонникам, что испытывал истинные чувства к Злате. Он добавил, что для его мамы новость о помолвке была неожиданностью, но она приняла сына таким, как есть.