Однако на хейт Андрей Хветкевич не обращает внимания, ведь перестал слушать других и подумал о себе. К тому же близкие его якобы поддерживают.

Важно Участник "Холостячки" Хветкевич осуществил каминг-аут и объявил о помолвке с любимым

Как мама Хветкевича отреагировала на его гомосексуальность

В инстаграме фоловеры написали участнику "Холостячки", что им жалко его маму, но тот заверил, что она, как и брат, спокойно отреагировали на его помолвку с мужчиной.

Почему жаль? Мама меня любит, я люблю маму и мне жаль тех людей, которые лгут себе всю жизнь и своей маме. Моя мама удивилась, это была неожиданность. Она спросила, как это, что это, и потом сказала: "Я тебя люблю таким, какой ты есть. Когда будет свадьба и как туда ехать?"

– вспомнил Андрей Хветкевич.

Фаны также поинтересовались, была ли у него настоящая симпатия к Злате Огневич. Он признался, что на "Холостячке" якобы действительно влюбился в певицу, иначе не пускал бы слезу на камеру.

"Да, была. Даже сильнее, чем сам ожидал. Вы думаете, я просто так слезу пустил на камеру? Это были настоящие эмоции", – заверил блогер.

Андрей Хветкевич о симпатии к Злате Огневич / Скриншот с инстаграм-сторис

Реакция шоу-биза на каминг-аут Хветкевича

После потрясающего признания Андрея Хветкевича поддержали и Злата Огневич, и участники "Холостячки", и певец MELOVIN, первый в украинском шоу-бизе осуществивший каминг-аут прямо на сцене Atlas Weekend: