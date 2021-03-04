Жена популярного украинского артиста Дзидзьо певица SLAVIA дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет стать мамой. По словам исполнительницы, у ее мужа нет времени на отцовство.

Певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) ответила на откровенные вопросы о личной жизни. В браке с исполнителем Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) женщина состоит уже 7 лет, однако у пары до сих пор нет детей.

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Певица SLAVIA о материнстве

Артистка призналась, что очень хочет стать мамой. С Дзидзьо она вместе уже 20 лет, из которых 7 в браке. SLAVIA добавила, что они поженились только через 13 лет совместной жизни из-за ее инициативы. Для нее это было именно то время, которое нужно для того, чтобы понять, что рядом именно твой человек.

Ярослава поделилась, что ее муж все время посвящает работе. Даже на отдых в Доминикану она недавно летала сама. С первенцем супруги также долго медлят.

Я бы очень хотела ребенка. Думаю, что уже надо. Михаил также говорит, что хочет, но у него нет времени. У него постоянно нет времени,

– рассказала женщина.

Интервью певицы SLAVIA: смотрите видео онлайн