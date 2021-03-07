Популярный украинский певец Дзидзьо дал откровенное интервью, в котором признался, что уже готов стать отцом. Он соглашается с женой и мамой, что уже пора думать о пополнении в семье.

На днях жена Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) рассказала, что стремится стать мамой, а у ее возлюбленного нет времени на отцовство. Теперь мужчина решил рассказать о личных отношениях с певицей SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома).

К теме Жена Дзидзьо призналась, что хочет родить ребенка

Дзидзьо об отцовстве

Артист пообщался с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь". В частности, рассказал о том, готов ли к рождению детей, а также признался, почему его возлюбленная недавно отдыхала в Доминикане сама.

Ярослава любит путешествовать, любит отдыхать. Это нормально. Я сказал ей, что она может отдохнуть, а сам буду заниматься работой, которая приносит мне больше удовольствия,

– рассказал певец.

Известно, что длительное время Ярослава и Михаил жили на два города – она во Львове, а он в Киеве. Теперь супруги живут вместе и задумываются над пополнением в семье.

Соглашаюсь с мамой и со всеми остальными. Надо подумать над продолжением жизни. Каждый звонок матери начинается со слов: "Я хочу тебе что-то сказать". Мама права, потому что маленькие дети открывают в людях новые грани, любовь, поведение. Я думаю, что время пришло,

– признался Дзидзьо.

Интервью Дзидзя: смотрите видео