Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская опубликовала несколько фото, на которых запечатлена вместе с кумом Дзидзьо. Артистка позировала на камеру в соблазнительном платье и продемонстрировала стройную фигуру.

Оля Цибульская и Дзидзьо являются не только коллегами по сцене, но и добрыми друзьями. Звездный дуэт часто вместе появляется на публике и в который раз очаровал поклонников.

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Новые фото Оли Цибульской и Дзидзьо

Артистка обнародовала фотографию, где позирует в длинном обольстительном платье черного цвета. У наряда был глубокий вырез на ноге и он подчеркнул стройную фигуру исполнительницы. Такой look Цибульская соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы Оля аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах. Также образ певицы дополняло изысканное колье и серьги.

Дзидзьо встал рядом с коллегой в черном классическом костюме, рубашке и бабочке. Аутфит он соединил с блестящей обувью и довершил его черными очками.

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В комментариях поклонники знаменитостей засыпали их комплиментами.