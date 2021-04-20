Обладательница титула "Мисс Украина-2016", которая недавно переболела коронавирусом, вернулась к работе на телевидении. Она успела записать короткое интервью с попдивой украинской эстрады, имя которой публика узнает впоследствии. На съемках Александра Кучеренко продемонстрировала безупречный аутфит.

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Образ жены Дмитрия Комарова

Журналистка появилась в кадре в темно-зеленом костюме из экокожи – жакете с карманами, массивными пуговицами и глубоким декольте и брюках прямого кроя. Это одежда от украинского бренда Litchi Crimson за 470 долларов – более 13 тысяч гривен. Наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру Александры Кучеренко.

Его модель соединила с массивными серьгами-кольцами. Роскошный look она довершила макияжем со стрелками и насыщенной красной помадой. В подписи жена Комарова добавила, что темно-зеленый – тренд этого сезона.

"Говорят, зеленый – самый модный цвет сезона. Мне он всегда нравился, главное только, чтобы это был не цвет стен", – с юмором написала знаменитость.

Стильные look Александры Кучеренко: