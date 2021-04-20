Володарка титулу "Міс Україна-2016", яка нещодавно перехворіла на коронавірус, повернулася до роботи на телебаченні. Вона встигла записати коротке інтерв'ю з попдівою української естради, ім'я якої публіка дізнається згодом. На зйомках Олександра Кучеренко продемонструвала бездоганний аутфіт.

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Образ дружини Дмитра Комарова

Журналістка з'явилася у кадрі в темно-зеленому костюмі з екошкіри – жакеті з кишенями, масивними ґудзиками і глибоким декольте та штанах прямого крою. Це одяг від українського бренду Litchi Crimson за 470 доларів – понад 13 тисяч гривень. Вбрання ефектно підкреслило струнку фігуру Олександри Кучеренко.

Його модель поєднала з масивними сережками-кільцями. Розкішний look вона довершила макіяжем зі стрілками і насиченою червоною помадою. У підписі дружина Комарова додала, що темно-зелений – тренд цього сезону.

"Кажуть, зелений – наймодніший колір сезону. Мені він завжди подобався, головне тільки, щоб це був не колір стін", – з гумором написала знаменитість.

Стильні look Олександри Кучеренко: