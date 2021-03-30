Жена Дмитрия Комарова показала стильный образ в синем пальто: фото
Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками новым фото. Она продемонстрировала стильный образ в пальто и блузке.
Источник:инстаграм Александры Кучеренко
Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко каждый раз покоряет cеть красивыми фото. На днях она показала новый стильный образ.
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Образ Александры Кучеренко
Журналистка позировала перед камерой в синих обтягивающих штанах и оригинальной ярко-красной блузке с поясом, который подчеркнул хрупкую фигуру. Сверху Александра Кучеренко накинула синее клетчатое пальто, удачно дополнявшее аутфит.
Образ звезда дополнила тонкой золотой цепочкой с подвеской на шее. Также она украсила руку серебристым тонким браслетом. Александра выровняла волосы и распустила их, закинув за спину.
На лице телеведущая сделала легкий макияж, завершавший общий look. Она подчеркнула глаза тонкими черными стрелками, а губы накрасила нежно-красной помадой.
Обожаю понедельники! Сколько на них всегда возлагают надежд. Если вы до сих пор сомневаетесь, начинать ли что-то, – сегодня самое время! Может и весна услышит,
– подписала снимок Кучеренко.
Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко
Поклонников жены Дмитрия Комарова очаровал новый образ. Они поделились впечатлениями в комментариях:
- Красавица;
- Шикарная;
- Привлекательная;
- Вы так вдохновляете.
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