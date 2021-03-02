Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с поклонниками новым фото. Она продемонстрировала стильный образ в кофточке и зеленом костюме.

Жена украинского путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко часто делится на своей странице разными фотографиями. На днях журналистка показала новый образ.

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Образ Александры Кучеренко

Украинская телеведущая позировала в музейном комплексе "Мистецький арсенал". Она предстала перед камерой в трендовом look, демонстрируя элегантность и женственность.

Александра Кучеренко примерила бежевую кофточку с полосками и стильный костюм зеленого цвета, состоящий из брюк и пиджака.

Длинные роскошные волосы жена известного путешественника распустила и уложила легкими волнами. Александра Кучеренко завершила образ удачным и изысканным макияжем. Она подчеркнула глаза фиолетовыми тенями и накрасила губы нюдовой матовой помадой.

Под фото журналистка рассказала, что очень не любит спешить, в то же время она чувствует себя некомфортно, когда опаздывает на встречу. Также Александре не нравится прибывать слишком рано, потому что обожает "золотую середину".

"Ведь время – это действительно очень дорого. А особенно время других людей. Потому что когда кто-то один приходит невовремя, то ломает графики сразу десятков людей. И, кстати, я заметила, что тот, кто умеет правильно планировать свой день и уважает планы других, успевает в жизни гораздо больше! Этого и я хочу", – поделилась Кучеренко.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Поклонников покорил новый образ жены Дмитрия Комарова: