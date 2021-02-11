Жена Дмитрия Комарова очаровала элегантным образом в синем костюме: фото
Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко в очередной раз очаровала элегантным образом. Для очередного интервью девушка выбрала темно-синий костюм.
Источник:инстаграм Александры Кучеренко
Судя по геологации, указанной в заметке Александры, она побывала в Министерстве образования и науки Украины. Девушка взяла интервью у одного из чиновников. Для разговора выбрала изысканное платье.
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Элегантный look Александры Кучеренко
Жена Дмитрия Комарова предстала перед камерами в элегантном костюме темно-синего цвета. Одеяние состояло из широких штанов и стильного удлиненного пиджака, который Александра не застегивала. Также девушка надела белую блузку. Стройную талию подчеркнул широкий черный пояс. Такой образ Кучеренко объединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.
Волосы красавица забрала назад, сверху сделала плетение. На лице был насыщен макияж с красной помадой на губах. Довершили look лаконичные украшения: минималистичная цепочка и серьги.
Александра Кучеренко в синем костюме / Фото с инстаграма Александры Кучеренко
В комментариях подписчики звездной жены оставляют комплименты, отмечая, что она, как всегда, выглядит великолепно.
- Красавица!
- Вы выглядите очень красиво и важно!
- Топ!
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