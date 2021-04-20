Новый кадр появился в инстаграм-профиле Дженнифер Энистон неслучайно. Она вернулась к съемкам второго сезона телесериала "Утреннее шоу". И, судя по подписи, возобновление съемочного процесса оказалось для нее утомительным.

Интересно Джастин Теру рассказал об отношениях с Дженнифер Энистон после разрыва

"И это только понедельник", – написала звезда, намекая на усталость.

На фото она позировала в роскошном классическом костюме черного цвета – облегающих брюках и приталенном жакете, который соединила с водолазкой в тон. Изысканный наряд Дженнифер Энистон довершила туфлями-лодочками на высоких шпильках, кожаным клатчем и золотыми часами.

Актриса изображена в стильном офисе, сидя в кресле в расслабленной позе. Она эффектно закинула ножку на стол и отклонилась назад, продемонстрировав в кадре фантастическую фигуру. В свои 52 года Энистон выглядит потрясающе. Ее стройным ножкам могут позавидовать немало молодых коллег.

Поскольку предыдущее сообщение звезда "Друзей" опубликовала еще в феврале, новое фото всколыхнуло сеть. Меньше чем через сутки Дженнифер Энистон засыпали более 3 миллионами лайков и тысячами комментариев: