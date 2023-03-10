Украинская певица Ирина Федишин сообщила о потере на фронте. Она рассказала о гибели Николая Макаревича с позывным "Лютый".
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Ирина Федишин о гибели героя
Исполнительница рассказала, что Николай обратился к ней с просьбой помочь с автомобилем. Артистка через некоторое время передала машину и она 23 февраля уже была на передовом, бахмутском направлении.
Через 6 дней, 2 марта, Николай прислал видео и сообщил, что автомобиль попал под обстрел. Но успело поработать на спасение и эвакуацию собратьев. Увидев сообщение, я ответила, что мы дадим еще автомобиль и спросила "все ли живы?". Ответ задерживался и не поступал…
– рассказала Ирина Федишин.
8 марта волонтеры сообщили Ирине, что Николай погиб 4 марта почти через неделю, как ему поступила помощь.
"Ему исполнилось недавно 35 лет, был командиром роты, 125 бригада, пошел добровольцем. Искренние соболезнования родным. У Николая остались жена, 4-летний сынишка, родители. Почивай с Богом, Герой Украины".
Ирина Федишин о погибшем бойце: видео
Ирина Федишин добавила, что Николай писал ей слова поддержки, когда артистка потеряла брата. Теперь она поддержала его родных. Артистка призналась, что боец был еще и ее земляком.
Напомним, в феврале Ирина Федишин сообщила о горе в семье. Погиб ее двоюродный брат Роман Климкович. Он отдал жизнь за Украину в боях за Соледарь, ему было 34 года.