В воскресенье, 5 марта, Сергей Жадан выступил в Нью-Йорке, в Народном доме на Манхэттене. Он прочитал свои стихи из новых и старых сборников, в частности поэзии о войне в Украине.

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Жадан продал флаги и книги для ВСУ

Писатель не только призвал донатить на ВСУ, но и сам принял участие в собрании, организовав аукцион. Во время поэтического вечера Сергей Жадан продал боевые знамена добровольческого формирования "Хартия", на которых подписи украинских бойцов. За каждый флаг выторговали 2100 долларов.

Также на аукционе продали две книги Сергея Жадана с подписями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – за 1100 и 1150 долларов, а кроме того – диск "Жадан и Собаки", блоки почтовых марок с подписью художника.

Сейчас Сергей Жадан находится в туре по Соединенным Штатам, который продлится две недели. Средства по этому туру пойдут на помощь силам обороны Украины.

Как Сергей Жадан помогает ВСУ