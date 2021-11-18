О получении всех необходимых документов для въезда в США 24 канал эксклюзивно узнал на пресс-бранче конкурса "Мисс Украина 2021". Председатель комитета Вероника Щипцова сообщила, что благодаря огласке в СМИ и помощи Министерства иностранных дел, которое специально обращалось к консулу США в Украине, Александра Яремчук сможет полететь на конкурс.

Напомним Александра Яремчук может не попасть в США: кто согласился поехать на "Мисс Мира" вместо нее

Сегодня утром мы получили паспорт Александры с визой в Америку на 10 лет. Сказать, что это было просто чрезвычайно, это ничего не сказать. Мы с комитетом пережили безумный стресс, ведь пришлось бы ехать другой девушке. Конечно, мы уже планировали отправить Ольгу Шамрай, "Мисс Украина International", однако это определенные трудности, ведь тогда мы были бы вынуждены готовить ее всего за неделю,

– отметила Щипцова.

Вероника Щипцова о получении визы в США для Александры Яремчук: видео 24 канала

Реакция обладательницы короны

Радостным известием о получении визы поделилась также в своем инстаграме Александра Яремчук. В инстаграм-сториз она оставила фото с документом, который только что забрала из визового центра.

Ура! Безгранично счастлива! Спасибо всем за помощь и поддержку! Скоро увидимся, Пуэрто-Рико,

– написала "Мисс Украина 2021".



Александра Яремчук получила визу в США / Фото из инстаграм-сториз девушки

Отметим, что согласно правилам, вместо Александры Яремчук на "Мисс мира 2021" должна была бы поехать "Вице-Мисс Украина 2021" Луиза Филатова, однако девушка тоже не имеет американской визы. Поэтому все надежды легли на "Мисс Украина International" Ольгу Шамрай.

Конкурс "Мисс Мира 2021" состоится 17 декабря 2021 года на американском острове Пуэрто-Рико.