У "Мисс Украины-2021" Александры Яремчук возникли проблемы в получении американской визы. Девушка должна быть в Пуэрто-Рико уже 19 ноября, однако она до сих пор не проходила собеседование.

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Для того чтобы приехать в Пуэрто-Рико, надо иметь американскую визу. Ведь Пуэрто-Рико зависит от США, хоть и имеет систему самоуправления.

Национальный комитет конкурса направил в посольство письмо с просьбой ускорить процесс получения визы. Комитет добавил, что со своей стороны будет гарантировать соблюдение Александрой Яремчук всех требований законодательства Соединенных Штатов.

Был подан весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждаемся в записи на срочное собеседование. К сожалению, нам до сих пор не назначили дату и время его прохождения,

– говорится в обращении.



"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук / Фото из инстаграма конкурса

Что будет, когда Яремчук таки не получит визу

Если Александра Яремчук не сможет получить американскую визу, вместо нее на конкурс "Мисс Мир-2021" улетит "Мисс Украина International" Ольга Шамрай.



"Мисс Украина International" Ольга Шамрай / Фото из инстаграма конкурса

Согласно правилам конкурса, в Пуэрто-Рико могла отправиться Вице-мисс Луиза Филатова. Однако она так же не имеет американской визы.

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