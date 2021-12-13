Украина на "Мисс Вселенная 2021"

За главную корону в конкурсе "Мисс Вселенная" боролись 80 участниц со всего мира, среди которых и украинка – Анна Неплях. Модель и блогер зажигала сцену конкурса красоты, и, к сожалению, не прошла во второй этап конкурса и не попала в 16 лучших.

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Анна Неплях лаконично прокомментировала поражение на личной странице в инстаграме.

80 девушек со всего мира и только у одной мечты сбылись, а у других, возможно, упал целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации,

– написала она.



Анна Неплях / Фото из инстаграма Анны Неплях

Какой была Анна Неплях на "Мисс Вселенная 2021"

Участницы открывали "Мисс Вселенная 2021" в национальном наряде. Анна появилась на сцене в "вышитом коде Украины" модельера Натальи Шевчук. Также на конкурсе красоты Анна Неплях дефилировала в мини-платье фиалкового цвета, а также золотистом наряде от дубайского дизайнера Ryan Pacioles.



"Мисс Украина Вселенная" в национальном наряде / Фото из инстаграма модели

Добавим, что национальный наряд соединил в себе вышивки со всех регионов Украины. Каркасная юбка сплетена из лозы и украшена 25 пяльцами, символизирующими все регионы. Общий вес костюма составил 15 килограммов. Правда, такое платье Анны Неплях вляпалось в скандал:

Сначала его полностью раскритиковали в сети из-за того, что цвет наряда и лент напоминал скорее российский триколор, а не украинский флаг.

Впоследствии образ Анны Неплях обвинили в плагиате. Пользователи заметили сходство между костюмом Натальи Шевчук и Жана-Поля Готье, который в 2020 году в Париже презентовал наряды из каркасной юбкой и пяльцами.

Что известно об Анне Неплях