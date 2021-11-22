Меньше чем через месяц, 17 декабря 2021 года, на американском острове Пуэрто-Рико состоится конкурс "Мисс Мира 2021". Там 22-летняя Александра Яремчук из города Калиновка, что в Винницкой области, представит Украину. Она уже начала первые приготовления.

К слову "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук полетела в Пуэрто-Рико: фото красавицы из аэропорта

Проблемы в дороге

Впрочем, чтобы попасть на райский остров, ей пришлось сделать несколько пересадок:

Киев – Стамбул;

Стамбул – Нью-Йорк.

Но на пол пути в США одному из мужчин на борту стало плохо, поэтому самолет развернулся и приземлился в Ирландии. Через 2 – 3 часа они снова поднялись в воздух и вылетели в Нью-Йорк. Из-за опоздания им пришлось сменить билеты на Пуэрто-Рико, поэтому ночевала девушка в гостинице аэропорта. А уже утром во время регистрации рейса Нью-Йорк – Сан-Хуан возникли проблемы с билетами и багажом, из-за чего модель забежала в самолет за 5 минут до закрытия рейса.

Вывод: 34 часа в пути. Вопрос: кто так сильно пожелал мне успеха?

– пошутила Александра.



Александра Яремчук в аэропорту Нью-Йорка / Скриншот из сториз девушки

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Но уже на следующий день Александра познакомилась с несколькими участницами конкурса и сделали фотографии. Также она показала в сети невероятные виды на острове Пуэрто-Рико.



Александра Яремчук (в белом костюме слева) с конкурсантками / Фото из инстаграм-сториз



Александра Яремчук (в белом костюме слева) с конкурсантками / Фото из инстаграм-сториз

Пейзажи Пуэрто-Рико, где будет проходить конкурс "Мисс мира 2021" / Фото из инстаграм-сториз