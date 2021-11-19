Меньше месяца назад 22-летняя Александра Яремчук победила на национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2021". За это время она успела пережить огромный стресс из-за визы в США, подготовить два танца с Дмитрием Жуком, снять эффектный проморолик на Киевском море и создать два роскошных платья с именитыми дизайнерами. Как выглядят наряды для "Мисс Мира 2021", смотрите ниже.

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Национальный костюм Александры Яремчук для "Мисс Мира 2021"

Платье для выхода в национальном наряде для Александры создала звездный дизайнер Леся Патока. Это белое платье со шлейфом и уникальным кружевным узором цвета рубина. Украшением костюма являются объемные плечи и приталенный женственный силуэт.

Для "Мисс Украины 2021" разработали цветочный венок с фарфоровыми "лучами" ручной работы. Этот эксклюзивный аксессуар напоминает сияние нимба.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в национальном наряде / Фото из прессслужбы конкурса красоты



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в национальном наряде / Фото из прессслужбы конкурса красоты

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Финальное платье Александры Яремчук для "Мисс Мира 2021"

Для финального выхода в Пуэрто-Рико Александре Яремчук сшили жаккардовое платье насыщенного фиолетового цвета с воздушным шлейфом и разрезом на бедре. Его автором стала модельер Екатерина Лукашик. Она специально соединила фиолет и фуксию, ведь жюри в первую очередь обращает внимание на яркие цвета.

В платье сочетаются разные фактуры: жаккард, сетка, глиттер, пайетки. Мы все это гармонично попытались совместить, чтобы выглядело изысканно и нетривиально,

– поделилась дизайнер.

На финальное платье для конкурса "Мисс Мира 2021" мастера потратили 50 метров ткани, четыре тысячи стразов, камешков и более 150 часов! Все для того, чтобы Александра сияла на сцене в Пуэрто-Рико.



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в финальном платье / Фото из прессслужбы конкурса красоты



"Мисс Украина" 2021 Александра Яремчук в финальном платье / Фото из прессслужбы конкурса красоты