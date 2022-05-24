"Выпьем, когда вернусь": лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк поехал на Восток

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк взялся за оружие в первые дни войны. Он служил в оперативной группе с ветеранов войны, а на днях отправился на восток. Об этом заявил не сам музыкант, а его знакомый-журналист Юрий Кошмарченко.

Только на днях 42-летний Андрей Хливнюк публиковал зажигательные танцы на службе в терробороне Киева, а уже сейчас – на Востоке Украины, где ведутся тяжелые бои.

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Андрей Хлывнюк поехал на восток Украины

О крайней встрече с лидером "Бумбокса" рассказал журналист Юрий Кошмарченко. Они виделись в Киеве, когда Хлывнюк искал безалкогольное пиво и "беззлобно жаловался", что его нет в магазине рядом. Тогда мужчина задался целью найти для звездного защитника то пиво. Однако он уже был в пути на восток.

Оббегал магазины вокруг, нашел, купил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он такой скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с Востока",

– вспомнил Юрий Кошмарченко.

"Так я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", – добавил журналист.

Главное о службе лидера "Бумбокса"

В ряды терробороны Киева Хлывнюк вступил на второй день войны, 25 февраля. Он служил в составе оперативной группы с ветеранов войны, которая усиливала патрульную полицию столицы.

"Это моя страна, здесь мои дети. Здесь мое. Его силой забирать нельзя. Да и не силой тоже нельзя", – отвечал музыкант, когда его спрашивали, почему взялся за оружие.

В первые дни войны он спел "Ой, у лузі червона калина" посреди Софийской площади и превратил гимн сечевых стрелков в народный.

26 марта Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел оккупантов, осколок попал ему в правую щеку, под глаз.

В больнице певец провел несколько дней и даже успел пообщаться со звездой рок-группы Pink Floyd – британцем Дэвидом Гилмором.

В начале апреля музыкант уже был в строю, вернулся в терроборону Киева после ранения.

Андрей Хлывнюк – не единственный звездный военный, который сейчас на фронте. На Харьковщине служит его коллега из группы "Антитела" Тарас Тополя

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