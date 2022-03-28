На этот раз Хливнюку удалось пообщаться с английским музыкантом и лидером популярной рок-группы Pink Floyd – Дэвидом Гилмором. Разговор инициировал сам британец, ведь предварительно он написал команде "Бумбокса" личное сообщение, что хочет связаться с Андреем.

К слову Лидер "Бумбокса" Хливнюк показался на больничной койке через два дня после обстрела: фото



Дэвид Гилмор написал "Бубмоксу" за телефонный разговор / Фото из инстаграммы группы

Видеоразговор между двумя коллегами таки состоялся 28 марта и, похоже, был очень положительным.

Ранение не повод, поработаем с легендарным Дэвидом Гилмором, поддержим Украину громко и на весь мир! Спасибо господин Гилмор!!! Мечты сбываются!!!

– эмоционально написал Хливнюк в своем фейсбуке .

На скриншоте фото можно увидеть, как музыканты общались по видеосвязи – Андрей был на кровати в больничной палате с перевязанным лицом, а Дэвид – в доме из дерева. Оба приятно улыбались на камеру.



Андрей Хливнюк пообщался с лидером Pink Floyd / Скриншот по фейсбуку

Фанаты остались поражены такой неожиданностью и пожелали Андрею как можно быстрее встать на ноги, чтобы дальше творить и защищать страну.

Что известно о Дэвиде Гилморе и Украине

Отметим, что Дэвид Гилмор в свое время работал продюсером разных артистов и сделал успешную карьеру сольного исполнителя, но самую большую славу снискал в составе Pink Floyd. Мужчина всегда активно участвует в деятельности многих благотворительных организаций, поэтому в 2003 году ему даже присвоили чин Командора Ордена Британской империи за благотворительную деятельность. В 2009 году британский журнал Classic Rock включил Гилмора в свой список величайших гитаристов мира, а в 2011 году Гилмор занял 14-е место в рейтинге журнала Rolling Stone "100 лучших гитаристов всех времен".

Две недели назад Дэвид Гилмор в своем инстаграмме осудил вторжение России на территорию Украины и заявил, что удаляет все свои личные композиции и группы Pink Floyd со всех музыкальных платформ на территории России и Беларуси.

Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются от всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси.