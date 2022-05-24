За независимость и территориальную целостность Украины борются как звезды шоу-биза, так и их друзья. Первые несколько недель войны с оружием в руках был и комик Юрий Ткач, а потом вернулся к тому, что умеет делать лучше всего, – шутить.

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Многотысячная публика привыкла видеть Ткача положительным и улыбающимся, но сейчас он другой. Так, юморист едва сдержал слезы, когда рассказывал о погибших на войне собратьях.

Юрий Ткач о погибших на войне друзьях

На той территории, где у нас была самооборона, где мы организовывались, сейчас приехали уже два парня, мы скидывались на похороны. Завтра будут похороны. Так что ты прям в цель,

– заявил Юрий Ткач Демину.

Юморист признался, что пытается держаться и не раскисать, но иногда и его накрывает. В таких случаях Ткач советует взять себя в руки и ни в коем случае не пить: "Ведь когда тебе очень плохо, иногда хочется это сделать, но не надо. Это не помогает. Это я говорю людям, у которых будет такое желание".

"Я держусь. Иногда бывает очень поганенько, например, когда вечер свободен, и ты один. Сидишь дома и в мыслях своих начинаешь копаться. Но потом берешь себя в руки, вспоминаешь, что ты юморист, и что надо с юмором идти по миру. Несмотря на эту мерзость, все-таки победа – это очень положительная история. А она будет", – оптимистично добавил комик.

Полное интервью Юрия Ткача со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о погибших на войне друзьях на 12:22)

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