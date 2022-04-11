Во время войны дети быстро взрослеют. Чтобы уберечь детей от постоянных взрывов, обстрелов и сирен, родители вывозят их с территорий, где идут боевые действия. К сожалению, сейчас в Украине нет места, где можно было бы полностью спрятаться от войны.

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О чем молятся сыновья Решетников

Звездная мамочка на личной странице в инстаграмме опубликовала несколько фото сыновей. Снимки она сделала во время прогулки по Ивано-Франковску. Трое детей Кристины и Григория нежно обнимали друг друга.

В подписи к фото Решетник призналась, что перед сном подслушала разговор сыновей: "Иван, а давай помолимся, чтобы ночью не было сирен". В западных областях нет боевых действий, однако сигналы о воздушной тревоге там часто бывают.

Реалии настоящего. Пусть дети Украины живут в мире,

– написала Кристина под фотографиями.