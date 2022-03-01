Украинские знаменитости пытаются сохранять хорошее настроение даже под обстрелами. Певица Тоня Матвиенко поделилась ободряющим видео от мамы.
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Как Нина Матвиенко хранит боевой дух
Тоня Матвиенко показала видеосообщение, полученное от мамы Нины Митрофановны. Его артистка записала в подвале, в полной темноте. И даже там она сохраняет хорошее настроение и поет.
Род мой красный, род мой прекрасный! Не сторонимся, признаемся! Ибо много нас есть! Хоть мы и в подвале,
– пропела Нина Матвиенко.
Нина Матвиенко поет в подвале:
Трогательный ролик покорил сеть. Его прокомментировали не только фаны, но и звезды:
- Оля Полякова: "Моя прекрасная душа! Мамочке привет и любовь от меня!",
- Виталий Козловский: "Класс".
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