Украинские знаменитости пытаются сохранять хорошее настроение даже под обстрелами. Певица Тоня Матвиенко поделилась ободряющим видео от мамы.

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Как Нина Матвиенко хранит боевой дух

Тоня Матвиенко показала видеосообщение, полученное от мамы Нины Митрофановны. Его артистка записала в подвале, в полной темноте. И даже там она сохраняет хорошее настроение и поет.

Род мой красный, род мой прекрасный! Не сторонимся, признаемся! Ибо много нас есть! Хоть мы и в подвале,

– пропела Нина Матвиенко.

Нина Матвиенко поет в подвале:

Трогательный ролик покорил сеть. Его прокомментировали не только фаны, но и звезды:

Оля Полякова: "Моя прекрасная душа! Мамочке привет и любовь от меня!",

Виталий Козловский: "Класс".