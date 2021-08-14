Владимир Остапчук с женой отдыхает в Греции: фото
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена Кристина Горняк отправились в отпуск. На этот раз они выбрали для отдыха Грецию. Супруги отдыхают в 5-звездочном отеле.
До окончания лета осталось всего лишь полмесяца. Украинские звезды ловят последние мгновения тепла и устраивают отпуска. На днях украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена, нотариус Кристина Горняк, отправились в Грецию.
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Владимир Остапчук отдыхает с женой
О поездке за границу шоумен рассказал в инстаграм-сториз. Вечером 13 августа Владимир и Кристина полетели на остров Крит. По словам Остапчука, дорога заняла всего 2,5 часа, а часовой пояс на острове – такой же, как и в Украине. Поэтому паре не было необходимости долго адаптироваться.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк перед полетом / Фото из инстаграм-сториз
Владимир Остапчук поделился, что в аэропорту избирательно делают ПЦР-тесты, а вакцинированных сразу пропускают.
Напомним, что в конце июня телеведущий вакцинировался первой дозой CoronaVac, а около недели назад – второй. А вот его жена Кристина выступает против прививки.
Кристина Горняк в аэропорту / Фото из инстаграм-сториз
Через полчаса супруги прибыли в 5-звездочный отель Aldemar Royal Mare с видом на море и сады. Уже на следующий день, то есть 14 августа, Владимир и Кристина наслаждались местной кухней, плавали в бассейне и наблюдали за морем.
Вид из номера Остапчука и Горняк / Фото из инстаграм-сториз
Какие страны выбирают для отдыха украинские звезды
- Настя Каменских вместе с Потапом, друзьями и родителями отдыхала в Хорватии, откуда вернулась на днях. Супруги прогуливались улицам древнего города и нежились на солнце на яхте.
- Ирина Федишин недавно улетела в Болгарию. Она сомневалась, сможет ли этим летом отдохнуть на море, но наконец появилась возможность это сделать.
- Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" в противоположность многим проводит время в Украине в Карпатах. Артист уже покорил одну из высочайших вершин – Поп Иван.