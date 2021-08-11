Перед концертом на НСК "Олимпийский" Святослав Вакарчук перезагружается в горах. Вместо Буковеля он выбрал Черногорский хребет. В спортивной одежде и с рюкзаком артист покорил одну из самых высоких вершин украинских Карпат – Поп Иван.

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Возле знаменитой обсерватории Белый Слон звезду узнали фаны. Он не отказал в фото ни им, ни туристам, которых обогнал по дороге на Поп Иван. Лидер группы "Океан Эльзы" любит экстрим. Даже на концертах он вскарабкивается на высокие конструкции. Поэтому неудивительно, что в Карпатах певец покорял крутые скалы.

"Карпаты. Отпуск", – лаконично подписал Святослав Вакарчук инстаграм-сторис.

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото из инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото из инстаграма лидера "Океана Эльзы"

Добавим, Вакарчук отдыхает в Карпатах перед двумя концертами ко Дню независимости Украины – на НСК "Олимпийский", который организовывает Офис Президента, и на Михайловской площади, который даст с Джамалой и Жаданом.

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