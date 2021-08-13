Победительница Евровидения-2016 призналась, что в далеком 2010 году загадала желание на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. Тогда она мечтала прикоснуться к именной звезде. Через 11 лет желание Джамалы осуществилось.

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Текст публикации Джамалы

"Когда-то, 11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировала, что однажды такая появится и у меня. И вот, где я! Счастливая, благодарная и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатленное в центре уже родного Киева. Это не только моя звезда, но и всех JAMALA birds, моих птичек, всех людей, которые на протяжении многих лет слушали меня, любили, работали со мной. Впереди – еще больше, ярче и масштабнее. Люблю! Ваша звездочка Джа", – написала победительница Евровидения-2016.

На открытии звезды в центре Киева Джамала появилась в ярком образе – коротком неоновом топе с объемными рукавами и черных брюках с белой шнуровкой. Волосы она собрала в нежные колоски и подобрала массивные золотые аксессуары.

Наряду с певицей появились члены команды, с которыми она разделила желанный успех. Поддержать ее пришли муж Бекир и сыновья – 3-летний Эмир и годовалый Селим-Гирай. Это первое появление младшего перед большой публикой, тогда как старший привык к камерам и пристальному вниманию.

Джамала с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Джамала со старшим сыном / Фото из инстаграма певицы