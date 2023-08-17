Украинская певица Джамала выпустила сразу два новых трека в рамках проекта Spotify Singles. Треки записывались в Spotify Studios в Лос-Анджелесе.

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Джамала выпустила кавер на Frozen Мадонны

Один из треков – это кавер на песню Мадонны Frozen. Вчера, 16 августа, американской знаменитости исполнилось 65 лет.

Джамала объяснила, что после того, как стала послом Spotify Equals, ей предложили выбрать всемирно известную песню и сделать на нее кавер (свою версию). И сделать кавер своей композиции. Именно трек Мадонны Джамала выбрала потому, что она ассоциируется у нее с летом и детством на берегу моря.

Именно она с таким аутентичным бриджем впала мне в душу. А главное – сейчас мне очень резонируют слова песни. Эта певица всегда выступала за равноправие и очень поддерживает Украину в наше время борьбы.

– поделилась певица.

Джамала – Frozen: слушать песню онлайн

Биллборд из Spotify Singles с Джамалой также появится на Times Squere в Нью-Йорке, США.

Как Джамала стала амбассадором Spotify Equals