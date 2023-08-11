Музыканты сейчас выступают в своем первом туре по городам Украины. А на днях они представили новую песню I Can't Stop.

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Трек – о пьянящей и сбивающей с ног любви. Сюжет клипа показывает вечеринку 70- х, где под палящим солнцем он видит девушку, в которую влюбляется. Новое видео группы TVORCHI снято как мюзикл.

Мы сознательно презентуем сегодня, во времена темные, светлый и яркий музыкальный эпизод из нашего альбома. Хотим, чтобы все, кто будет смотреть это видео, забыли на несколько минут, почувствовали лето по вкусу, вспомнили свою первую любовь, которая сводит с ума,

– заявили TVORCHI.

Смотрите премьеру клипа TVORCHI – I Can't Stop: видео

Реакция сети

Поклонники группы были в восторге, им очень понравился клип и песня TVORCHI. Они поддержали артистов и написали приятные слова:

"Какая офигенная работа!"

"Вау, прикольно! И очень стилево".

"Вы так стильны! Вы гордость нашей страны".

"Я в восторге! Очень хорошее видео и просто отличная песня!"

"Как всегда на высоте! Танцы Андрея – это отдельный вид искусства".

"Это нереально фантастично".

"Песнь просто разрыв, просто космос".

Что известно о TVORCHI: главное