Музыканты сейчас выступают в своем первом туре по городам Украины. А на днях они представили новую песню I Can't Stop.
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Трек – о пьянящей и сбивающей с ног любви. Сюжет клипа показывает вечеринку 70- х, где под палящим солнцем он видит девушку, в которую влюбляется. Новое видео группы TVORCHI снято как мюзикл.
Мы сознательно презентуем сегодня, во времена темные, светлый и яркий музыкальный эпизод из нашего альбома. Хотим, чтобы все, кто будет смотреть это видео, забыли на несколько минут, почувствовали лето по вкусу, вспомнили свою первую любовь, которая сводит с ума,
– заявили TVORCHI.
Смотрите премьеру клипа TVORCHI – I Can't Stop: видео
Реакция сети
Поклонники группы были в восторге, им очень понравился клип и песня TVORCHI. Они поддержали артистов и написали приятные слова:
- "Какая офигенная работа!"
- "Вау, прикольно! И очень стилево".
- "Вы так стильны! Вы гордость нашей страны".
- "Я в восторге! Очень хорошее видео и просто отличная песня!"
- "Как всегда на высоте! Танцы Андрея – это отдельный вид искусства".
- "Это нереально фантастично".
- "Песнь просто разрыв, просто космос".
Что известно о TVORCHI: главное
- Тернопольскую музыкальную группу основали в 2018 году саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Менеджером группы является блогер и ресторатор Петр Заставний.
- Первый трек музыкантов под названием Slow свет увидел в 2017 году, а самыми популярными стали треки Believe и "Не танцую".
- В этом году коллектив победил в нацотборе с песней Heart of Steel. Музыкальная композиция о стальном сердце была вдохновлена событиями на "Азовстали" и родилась весной 2022 года. За участников проголосовали более 166 тысяч человек.
- Украинская группа TVORCHI автоматически попала в финал "Евровидения" на правах страны-победительницы, ведь в прошлом году победу на конкурсе одержали Kalush. TVORCHI в Ливерпуле заняли шестое место.