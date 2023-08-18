Украинский артист Владимир Дантес представил новую песню и клип "Кити". Этот трек стал частью EP "КИТИ". Альбом рассказывает о настоящей жизни без украшений: прошлое и будущее, где певец откровенный и настоящий.

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Премьера трека Владимира Дантеса

Владимир Дантес рассказал, что песня "Киты" родилась очень спонтанно – на репетиции. Его саунд-продюсер начал наигрывать аккорды старой песни, а Дантес – напевать мелодию. В тот же день певец стал писать текст.

Реально выглядело это так, будто мое подсознание просто издавало слова: я не знаю, почему и о чем я пишу. И только когда Даша включила этот трек моей маме, она заплакала, потому что была первой, кто понял, что все-таки выдало мое подсознание,

– поделился Владимир Дантес.

Владимир Дантес – "Кити": смотрите видео онлайн





Песня "Кити" – об отце Дантеса, о детстве в Крыму, счастливых мгновениях вместе и мечтах. Когда Владимир был еще маленьким мальчиком, они с отцом и мамой всегда ездили к дедушке и брату в Крым на 20 дней – столько дней давали отцу на отдых.

"Там я научился плавать, прыгать в воду, делать кульбиты. Самые счастливые из моих воспоминаний. Моего отца не стало очень давно, когда мне было 22. Поэтому слова "в голові судома" – как раз о нем, ведь у папы неожиданно случился инсульт", – рассказал артист.

Режиссером клипа стала Юлия Паскаль. И песня, и клип – это личная история о внутреннем состоянии и воспоминаниях. Вода в видеоработе символизирует жизнь, а киты – как аллегория того вечного, на чем держится мир.



Владимир Дантес / Фото пресс-службы

Новый альбом Дантеса "КИТИ"

Мини-альбом "КИТИ" состоит из 9 треков. Он вобрал в себя и песни, которым артист дал новую жизнь на украинском ("Сумні танці" и "Саша"), и несколько новых треков: "Виховую дітей" и "Бути з тобою".

Среди песен более серьезные, а есть смешные и глуповатые, которые я откладывал немного дальше. И вдруг подумал: а почему? Это мой альбом, и я могу здесь писать все что угодно. Это я и моя музыка – где-то она серьезная, где-то немного глупенькая, собственно как и я сам,

– поделился артист.

Дантес выразил надежду, что большинство треков с его ЭР вызовут у слушателей улыбку и приятное тепло внутри.

Слушать альбом "Киты":