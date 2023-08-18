Над видеоработой работал известный режиссер Алан Бадоев. В клипе показаны эмоциональные качели, спасением от которых становится музыка. Совместную работу Макс с Надей посвятили всем друзьям и украинцам, которые сейчас не рядом.
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Надя Дорофеева и Макс Барских спели дуэтную песню
Записать дуэт предложил Макс Барских. По словам артистов, им понадобилась только неделя, чтобы реализовать командами идею и снять клип. В песне рассказывается обо всем: о флешбеках из прошлого, о друзьях, о печали, боли, слезах и ярости, превращающихся в отчаянный танец, о том, что потеряно, но не забыто.
Эту работу мы с Надей посвящаем всем друзьям, всем украинцам, что сейчас не с нами. Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года не слышим смех и звуки радости наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Наше новое видео об эмоциональных качелях, где музыка становится спасением и энергетическим всплеском,
– прокомментировал премьеру Макс.
Надя Дорофеева: "Я очень благодарна Максу за идею спеть вместе. Действительно, не понимаю, почему у нас до сих пор не было дуэта. У нас невероятное музыкальное понимание друг друга и теплые дружеские отношения. Именно поэтому все получилось вдохновенно и легко".
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Реакция сети
Фанам очень понравилась совместная работа исполнителей. В комментариях под клипом они поблагодарили артистов за песню и написали много приятных слов:
- "Спасибо вам огромное за такую классную веселую песенку";
- "Классная песня, крутой клип. Эмоции, словно из прошлой жизни. Спасибо";
- "Бадоев не перестает удивлять. Песня — топ, клип — шикарный. Горжусь нашими артистами, по-украински звучите невероятно";
- "Как прекрасно звучит украинский язык. Клип очень интересный. Исполнение просто невероятно! Спасибо";
- "Я в восторге. Обожаю Макса и его песни, а сейчас так сердцу любо на родном языке его слушать. Такая летняя легкость ощущается после прослушивания трека, очень чувственно и романтично";
- "Хороший дуэт, крутая песня. Макс чрезвычайно талантлив. Надя здесь очень женственная. Алан как всегда на высоте";
- "Однозначно это хит, песня уже засела в голове, поздравляю с премьерой";
- "Какой красивый получился дуэт. Лучшие".
Недавние премьеры украинских исполнителей
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