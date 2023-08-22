20 августа президент Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Данию, пишет 24 Канал. В них состоялась встреча с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
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В сети шутят о ревности Зеленской
В начале встречи Владимир Зеленский обнял премьер-министра, а в сети начали обсуждать реакцию на это Елены Зеленской. Она попала на видео.
Первая леди стояла позади президента и сначала поправила волосы. А потом несколько раз коснулась спины мужа.
Нотки ревности присутствуют,
– комментируют авторы видео в тексте.
Реакция первой леди на встречу президента и премьера Дании: видео
- "Ты давай закругляйся";
- "Может она тоже хочет пообниматься, а он не дает?";
- "Ради F-16 можно"; – шутят пользователи в сети.
Какую забавную реакцию обсуждали в сети раньше
На одном из интервью прошлого года Владимир Зеленский ответил на вопрос, как супруги поддерживают друг друга. Президент в шутку пожаловался, что никто не готовит ему завтраков. За это он получил гневно-удивленный взгляд от жены, со временем ставший мемом в сети.
Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала вам, как готовит завтрак для детей утром, как готовит для них одежду. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки,
– говорил Зеленский.