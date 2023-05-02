Нарывается на хейт, ходит на вечеринки и собирает деньги: где сейчас и чем занимается Влад Яма

С началом полномасштабной войны Влад Яма уехал из Украины. До сих пор неизвестно, как ему это удалось, но сам артист уверяет, что успел покинуть страну до закрытия границ. Уже больше года танцовщик с семьей живет в США. Чем занимается Влад Яма – читайте в нашей статье.

Многие мужчины в начале полномасштабного вторжения испугались и сбежали за границу. Среди них и Влад Яма, передает 24 Канал. Где сейчас находится танцовщик – читайте ниже.

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Где сейчас Влад Яма

Артист не скрывает, что переехал в США. Уже больше года Влад с женой Лилианой и сыном Леоном живут в Майами.

Танцовщик заявил, что якобы успел бежать за границу 24 февраля до закрытия границ. Однако многие украинцы считают, что это было незаконно, дже границы закрыли уже в 5 утра, так что он физически не мог это сделать.

Летом Яма заявлял, что его родители находятся в Запорожской области. "Слышают взрывы, слышат сирены, но они очень оптимистично настроены. Они говорят, что все будет хорошо, они верят в ВСУ", – говорил артист.

Интересно, что его друг и телеведущий Юрий Горбунов считает, что танцовщик не вернется в Украину после победы.

Как он помогает Украине и чем занимается

По словам хореографа, в Америке он занимается проведением благотворительных мастер-классов. В его инстаграмме часто можно увидеть разные мероприятия. К примеру, хореограф организовал "день лотов". Яма дал возможность поклонникам приобрести оригинальные лоты – от поздравлений и совместного сообщения до менторства, тренировок.

А в апреле он был ведущим благотворительного мероприятия Big money forum. Также Яма пробежал полумарафон, чтобы собрать для детей-спортсменов, потерявших родителей в результате военных действий.

И хотя Влад дойно занимается благотворительными мероприятиями, он успевает и отдыхать. Артист часто публикует сообщения с пляжей, серфинга, путешествий или вечеринок. А недавно Яма поделился и тем, что овладел новой профессией – диджея.

Почему Власть Ему хейтят

Из-за "отсиживания за океаном" власти Яму уже неоднократно осуждали. Кроме того, он часто публикует нецелесообразные фотографии в соцсетях.

Например, на днях он опозорился, когда хотел поддержать украинцев. Танцовщик опубликовал фотографию, сделанную во время шоу "Кто сверху?". На нем Влад Яма без футболки лежит на стеклянной доске, на которой должен был продержаться, невзирая на скользкую поверхность.

"Держимся", – подписал кадр Влад. Однако это вызвало возмущение. Украинцы отметили, что он только издевается над согражданами, тогда как сам живет и веселится в Майами.

Кроме того, недавно на Власть Ему "наехали" через вечеринку. Он засветился на событиях в Майами, где собирал деньги для Украины. Однако подписчиков разозлило русскоязычное название мероприятия – "Все свои".

К публике Влад Яма обращался на русском языке и разыгрывал мяч с автографами Демьяненко, Михайличенко, Протасова и другой лот. Добавим, что на вечеринке провели аукцион и через 10 минут собрали 3 тысячи долларов в поддержку пострадавших в Украине.

И пока одни звезды критикуют власть Яму за бегство из Украины, есть и поддерживающие артиста:

В частности, за Влада Ему вступается актер Тарас Цымбалюк. Он возмутился, что украинцы "докопались до Влада Яма". Он напомнил, что танцовщик "там уже столько мер организовал в поддержку Украины, сколько денег собрал для ВСУ". С актером тогда поспорил Евгений Кот.

Певец Виталий Козловский также защищал танцовщика. Он подчеркивал, что Яма – "главный кормилец в семье", и ему нужно было как-то ее снабжать.

Блоггерша-миллионница Алина Шаманская также заступается за Ему и говорит, что в США "он очень грустный, ему болит". Кроме того, судя по ее намекам, у звезды была уважительная причина покинуть страну с женой и сыном.

К слову, ранее жена Влада Ямы ответила, почему он еще не вернулся в Украину. Она назвала этот вопрос некорректным, но ответила: "Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого".