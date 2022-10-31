34-летний Евгений Кот пойдет на фронт, если получит повестку, но понимает, что не все мужчины готовы воевать. По его мнению, Влад Яма именно таков. Танцор даже предположил, что он боится крови. Однако решение коллеги бежать в США смущает его меньше, чем сам факт пересечения границы во время действия военного положения.

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Что Евгений Кот думает о Владе Яме, который в США

"Я не могу осудить его решение. Это его жизнь, и он принимает решения, которые хочет. Кто хочет выехать за границу, кто хочет воевать, кто хочет уклоняться, кто вообще хочет стать коллаборантом. Это выбор каждого", – эмоционально заявил танцовщик.

Однако он считает, что публичные люди должны показывать правильный пример, а не бежать за границу при первой же возможности. Тем более нарушая закон.

Для меня вопрос, как люди покинули страну? А как законным путем можно было это сделать, если в 5:30 утра у нас было введено военное положение. Это не мое дело, я этим заниматься не буду, просто вопрос завис в воздухе. Я не выехал из страны, но тоже имел возможность,

– высказался Евгений Кот.

Вместо этого танцовщика, как и телеведущего Юрия Горбунова, приятно поразил Дикусар. "Я знаю Дмитрия. Я не ожидал, что он сразу пойдет в ВСУ", – прокомментировал Евгений Кот.

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