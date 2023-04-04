Как говорится в профили "Все свои Маями", на вечеринке провели аукцион и за 10 минут собрали 3 тысячи долларов в поддержку пострадавших людей в Украине. Влада Яму там представили как "любимца украинской публики, талантливейшего танцовщика, ведущего самых крутых телепередач в Украине". К публике он обращался на русском языке и разыгрывал мяч с автографами Демьяненко, Михайличенко, Протасова и другой лот.

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"Все свои". В моменте веселое, но и полезное мероприятие! Спасибо всем, кто присоединился. Музыка, общение и деньги для Украины,

– подписал Влад Яма.

Влада Яму раскритиковали за русскоязычную вечеринку в Майами

"Все свои" в России, а у нас "всі свої", – упрекнули Влада Яму в комментариях. Он, на удивление, ответил: "У нас тоже, но там не только украинцы были". Однако перепалка с подписчицей продолжилась, потому что, по ее мнению, все, кто нас поддерживает, должны учить украинский язык: "А те "не только" пусть учат украинский, а не подстраиваетесь под них. Они под нас не подстраиваются", – написала девушка, тогда танцовщик с иронией спросил: "Казахам тоже украинский учить?"

Также одна из пользователей инстаграма написала, что Владу Яме "весело живется", а тот ответил: "Не очень".

Влад Яма ответил на критику / Скриншот с инстаграма

Влад Яма ответил на критику / Скриншот с инстаграма

Руслан Ханумак агрессивно ответил хейтерам Влада Ямы

Режиссер и актер, который сам недавно сам отбивался от хейтеров после трека "Дика Дичка", решил вступиться за товарища в комментариях. Похоже, это потому, что ему тоже доставалось от пользователей, пока в декабре 2022-го не вернулся в Украину из США.

Но от*б*тесь уже от человека. Вам вср*лось, как там написано? Идите с детьми почитайте лучше,

– прокомментировал Руслан Ханумак.

Руслан Ханумак вступился за Влада Яму / Скриншот с инстаграма

Напомним, ранее Влада Яму защищали актер Тарас Цымбалюк и певец Виталий Козловский: