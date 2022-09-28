Украинский танцовщик и судья "Танцев со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном находится в Соединенных Штатах. Там он часто проводит благотворительные мероприятия, но некоторые украинцы считают, что хореограф должен вернуться в Украину.

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Почему Влад Яма не вернулся

Жене Власти Ямы поклонники задали вопрос о том, почему танцовщик не вернулся защищать дом, когда позаботился о семье. Лилия назвала этот вопрос некорректным, но ответила.

Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, по меньшей мере, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого,

– написала Лилия Яма.

Супруга Влада Ямы напомнила, что их семья тоже помогает стране. "Благодарна мужчине за то, что мы сейчас в безопасности. Мы тоже помогаем на своем фронте".



Лилия Яма заступилась за мужчину / Фото с инстаграм-сториз

Также Лилия Яма призналась, что им очень хочется домой. Но для них в приоритете – безопасность сына.



О возвращении домой / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды и поклонники реагируют на Влада Яму