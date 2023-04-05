Больше года в Украине идет полномасштабная война. И пока некоторые звезды защищают страну на фронте, есть и "пригревшиеся" за границей. Мы рассказывали о артистов, выехавших во время войны и не вернулись.

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Что Горбунов думает о выехавших мужчинах

В интервью Славе Демину телеведущий ответил, что сейчас ничего не может сказать таким мужчинам. По его словам, люди бегут (из страны – 24 Канал) по разным причинам. "Кто-то боится и это нормально, кто-то хочет себя реализовывать где-то за границей и им кажется, что там лучше, хотя я не уверен", – говорит ведущий.

Но я хочу потом посмотреть на этих людей, когда война закончится, что они тогда будут делать. Они будут снова платить деньги, чтобы вернуться, будут извиняться? Как это будет происходить?

– спрашивает Горбунов.

По его мнению, это ведь не просто "уехал", надо думать, что будет дальше. "Они потом будут на работу проситься и искать жилье?" – предполагает ведущий.

"Мне кажется, что люди иногда не в адеквате совершают какие-то поступки, а потом не понимают, как оттуда выходить. Вот что, к примеру, будет делать комик Щегель? Идти просить политическое убежище или мыть пол в Турции?", – высказался Горбунов.

Вернется ли Влад Яма в Украину

Напомним, что Влад Яма покинул Украину еще в первый день российского полномасштабного вторжения. На вопрос ведущего, вернется ли танцовщик в Украину, Горбунок ответил, что вряд ли.

Думаю, нет. Я вообще не знаю, как люди будут относиться к нашим коллегам, которые в такой ситуации. Мне кажется, люди простят это. Но как можно говорить Владу, он прав или нет? С точки зрения гражданской позиции, может быть, нет. С точки зрения защиты семьи и собственной персоны – наверное, да,

– объяснил ведущий.

Он добавил, что очень сложно понять человека. Сам Горбунов подчеркнул, что может понять Власть Яму, но поступать, как он, вероятнее всего, не стал бы.

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Кстати, Оля Цыбульская сняла смешное видео и показала, как звезды на ходу пишут песни о "шароварщине". Чтобы все увидели, как они любят Украину, обязательно ютят в текст и клипы калину, вышиванку, байрактары, леопарды и казаков.