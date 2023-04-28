Артист все чаще вспоминает беззаботные времена в Украине и преподает кадры, сделанные до войны. Однако одно из последних фото лишь вызвало злость в украинцев. Раньше на Власть Ему "наехали" через русскоязычную вечеринку.

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Влад Яма нарвался на критику

Танцовщик разозлил украинцев новым фото в Instagram. Яма опубликовал фотографию, сделанную во время шоу "Кто сверху?". На нем танцор без футболки лежит на стеклянной доске, на которой должен был продержаться, несмотря на скользкую поверхность.



Влад Яма возмутил украинцев новым фото / Фото из его инстаграммы

"Держимся", – подписал кадр Влад. Однако это вызвало негодование. Украинцы отметили, что он только издевается над согражданами, тогда как сам живет и веселится в Майами.

В оправдание знаменитость сказал, что он выставляет последние посты в социальных сетях без улыбки.

Украинцы раскритиковали это фото

Украинцы были возмущены из-за нового поста Влада Ямы:

"Держитесь крепче. В Америке сейчас едва ли не самые тяжелые времена", "Это такой стеб?",

"Хорошо держаться в Майами, приезжайте в Украину, продержитесь здесь",

"Еще и голый торс...",

"Нормальный стеб такой, как для недочеловека именно то! Сидеть в США и просто открыто смеяться и подогнать народ – это уже слишком",

"Влад – не Яма, Влад – дно".

"Если честно, относился к вам хорошо, как к земляку из Запорожья, но после войны сомневаюсь, что вы будете иметь такую медийную популярность. Вы сделали свой выбор".

"Если честно, то это фото реально выглядит как подойб в сторону украинцев".

"Где это девалась ваша ложечка мозгов??? В стране такой пи*дец творится, а вы надумали стрингами трясти?"

Что ответил на хейт Влад Яма

Через несколько часов хореограф написал новый пост со своим черно-белым фото.

Яма попытался оправдаться за свое предыдущий пост, но получилось не очень искренее. В частности, он написал, что часто фотография и подпись к ней касается в первую очередь того, кто ее запостил.

Без намеков и скрытого содержания. Некоторые увидели другое. Я никого не виню, градус напряжения сейчас великоват. Надеюсь, ужас скоро кончится. Работаем каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить,

– отметил Влад.



Влад Яма выставил новое фото / Фото из его инстаграммы

К слову, многие мужчины в начале полномасштабного вторжения испугались и бежали за границу. Среди них и Влад Яма. Его друг и телеведущий Юрий Горбунов считает, что танцовщик не вернется в Украину после победы