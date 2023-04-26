Многие поклонники критикуют актера за то, что он не живет в Украине, а также продолжает слушать российскую музыку, сообщает 24 Канал. На днях Дмитрий Ступка опозорился, пытаясь поздравить дочь с днем рождения.

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Как Ступка оказался за границей

Актер Дмитрий Ступка еще до полномасштабного вторжения уехал в США. 23 февраля он возвращался в Украину и в самолете узнал, что началась война. Тогда домой уехать не рискнул.

Некоторое время Ступка жил в Анталии у друга своего отца, затем уехал в Варшаву, где занимался гуманитарной помощью, а затем вернулся в США. Всем хейтерам отвечает, что из Украины уехал еще в сентябре 2021 года, то есть за полгода до войны.

Актер даже похвастался новым жильем в США, сейчас он живет во Флориде. Дмитрий показал фото кухни в белых цветах, в то же время кухонные шкафчики подсвечены неоновым светом.

Также Ступка показал свой открытый балкон. За источник света там отвечает гирлянда. Актер оставил там два пуфа, чтобы можно было отдохнуть.



Дмитрий Ступка показал свое жилье в США / Фото с его инстаграммы

Как актер помогает Украине и чем занимается

С началом полномасштабной войны Ступка принялся закупать автомобили для ВСУ, для этого открыл с товарищем собственный фонд. Он также участвовал в благотворительных мероприятиях. Однако действительно ли деньги передали на ВСУ, неизвестно, актер не публикует никаких подтверждений.

Так, в январе на аукционе во время Ukrainian Winter Festival ему удалось собрать 9400 долларов. Часть средств отправили на авто для 46-й отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады, вторую часть оперативному командованию "Запад".

А зарабатывает себе на жизнь за границей Дмитрий с помощью проведения мастер-классов, поскольку разрешения на работу в США у него нет.

Могу заниматься благотворительностью, зарабатываю, проводя мастер-классы по актерскому мастерству для детей. Занимаюсь с детьми в онлайн-режиме. Какие-то деньги имел дома в Украине, мама привезла их в Польшу и передала мне,

– отметил он летом прошлого года.

По его словам, с сентября 2021 он тратит то, что заработал до этого в Украине. "Доходов у меня нет. Но есть друзья, которые могут поддержать. Есть мастер-классы с детьми", – добавил Ступка.

Как Ступка нарывается на хейт

В социальных сетях он активно делится жизнью за границей, из-за чего сталкивается с хейтом со стороны украинцев. Некоторые пользователи пишут, что пора бы ему вернуться на Родину.

В частности, в начале 2023 актер опубликовал видео, на котором показал, как проводит время в США. Он катался по ночному городу с девушкой и нарвался на критику со стороны украинцев, однако хейтерские комментарии сразу удаляли.

Кроме того, Дмитрий Ступка постоянно публикует видео в соцсети под русскоязычные песни.

Добавим, что Дмитрий не спешит возвращаться домой, где идет жестокая война. Из-за пребывания в Америке актера не раз критиковали. Что ему пишут в комментариях:

"Возвращайтесь с Ямой в Украину – будьте мужчинами".

"Молодцы", грейте задницы в зарубежных клубах".

"Только не играйте в кино потом патриотов".

"Легко так жить, патриот Украины..."

"З**ався за границу и тусить с Ямой и девушками. Патриоты х*ровые. Вы в Украине не нужны. Оставайтесь в Америке навсегда".

Кстати, недавно стало известно, что Дмитрий Ступка получил документ о разводе с женой Полиной Логуновой. В начале апреля белорусская модель впервые призналась, что она с Дмитрием больше не пара и не семья. Отметим, что Ступка редко видится со своей дочерью Богдана, потому что они находятся в разных городах: звездный отец во Флориде, а девочка в Лос-Анджелесе.