Влад Яма с женой рассказали, на которую мечту им не хватает денег

39-летний Влад Яма – один из самых популярных танцовщиков страны. Он участвует во многих рейтинговых проектах, за которые получает космические гонорары. Однако звезда до сих пор не заработал на самую большую мечту семьи – дом в Майами.

У Влада Ямы хватает недвижимости в Киеве – квартира и большой дом, который служит для него дачей. Однако супруги мечтают о жилье в Майами, куда они часто приезжают зимой.

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Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала,

– признался Влад Яма.

По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

"За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал", – с юмором отреагировал Влад Яма.

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Он также добавил, что для комфортной жизни в Украине им с возлюбленной Лилианой и сыном Леоном надо 10 тысяч долларов в месяц.

"Лучше 20 (тысяч долларов – ред. Showbiz 24). Так, чтобы на все хватало, но не бояться за свою жизнь", – пояснил Влад Яма.

Интервью Влада Ямы с женой Лилианой: смотрите видео онлайн