Более месяца назад знаменитый танцовщик Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отправился на отдых в Майами. Во время отпуска звездная семья посетила огромный зоопарк и даже покормила жирафов.

В конце семейного отдыха в США судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма с любимой и сыном попал в единственный тропический зоопарк в стране, в котором представлено более двух тысяч видов экзотических животных. Впечатлением от экскурсии семья поделилась в сети.

К теме В музее NASA: Влад Яма показал развлечения с женой и сыном в США – эффектное видео

Влад Яма в зоопарке с женой и сыном

Жена хореографа рассказала, что вся площадь зоопарка в 300 гектаров разделена на четыре зоны: Азия, Африка, Австралия и Амазония. Поэтому они смогли увидеть даже вымирающие виды животных, например, черного носорога.

Здесь можно увидеть белых тигров, гиббонов, кубинских крокодилов и комодских варанов, а также традиционных обитателей зоопарков – львов, тигров и медведей. Правда, всех животных нам не удалось увидеть, некоторые спали в кустах или просто отдыхали отвернувшись,

– поделилась жена Влада Ямы.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо

Экскурсия по зоопарку обошлась семье в 60 долларов – почти 1 700 гривен. Лилиана Яма подчеркнула, что на территории зверинца много развлечений как для взрослых, так и для детей – прокат велосипедов и множество детских площадок. Однако за разноплановый досуг придется платить дополнительно. Семья Влада Ямы решила покормить жирафов листочками. Это обошлось им в 4 доллара – более 100 гривен.

На личной странице в инстаграме хореограф также опубликовал забавное видео из зоопарка и показал, как кормил жирафа. "Какие милые создания", – трогательно прокомментировал Влад Яма.

Во время длительного отпуска в Майами Влад Яма с женой и сыном успели немало. Они посетили огромный ботанический сад "Сады Фламинго" и местную ферму, где катались на тракторе и насобирали клубники.