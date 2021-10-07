У Влада Ями вистачає нерухомості в Києві – квартира і великий будинок, який служить для нього дачею. Однак подружжя мріє про оселю в Маямі, куди вони часто приїжджають взимку.

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Ми думали будинок у Маямі купити, щоб був. Для повного щастя біля каналу,

– зізнався Влад Яма.

За словами танцівника, їхня з дружиною мрія коштує від 600 до 800 тисяч доларів! Таку шалену суму вони поки не назбирали. Щоправда, ведучий Слава Дьомін підмітив, що квартири в Маямі коштують значно дешевше – від 100 тисяч доларів.

"За сотку в Маямі? Це Бровари, ти переплутав", – з гумором відреагував Влад Яма.

Нагадаємо, у січні цього року Влад Яма з сім'єю на кілька тижнів полетів у Маямі. У США вони дружно займались спортом, збирали полуницю на місцевій фермі, відвідували музей NASA і годували жирафів у зоопарку.

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Він також додав, що для комфортного життя в Україні їм з коханою Ліліаною і сином Леоном треба 10 тисяч доларів на місяць.

"Краще 20 (тисяч доларів – ред. Showbiz 24). Так, щоб на все вистачало, але не боятися за своє життя", – пояснив Влад Яма.

Інтерв'ю Влада Ями з дружиною Ліліаною: дивіться відео онлайн