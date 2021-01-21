Известный украинский танцор Влад Яма вслед за украинскими селебрити отправился на отдых с семьей, но не на Мальдивы или в Дубаи, а в Майами. Он показывает, как активно проводит отпуск.

Отдых Влада Ямы в Майами

Судья "Танцев со звездами" и танцовщик Влад Яма "убежал" от украинских морозов в теплые края. Но он с семьей не отправился, как большинство украинских знаменитостей, на Мальдивы или в Дубаи, а в Майами. Там звезда активно проводит время с сыном и женой и делится кадрами в инстаграм-профиле.

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Влад Яма часто публикует разнообразные живописные фото, на которых изображены огромные пальмы и голубое небо.

Отдых Влада Ямы в Майами / Фото из инстаграма Влада Ямы

Также танцовщик показывал, как проводит время с семьей. На одном из кадров Влад, его жена Лилиана и сын Леон отдыхают на пляже. Леон играет водными пистолетами и другими игрушками, а Лилиана загорает в длинной желтой рубашке-тунике. На ее лице черные солнечные очки, а волосы она собрала в пучок.

Отдых Влада Ямы в Майами / Фото из инстаграма Влада Ямы

Танцовщик с семьей остановился на вилле с бассейном. Также там есть бассейн для детей, где с удовольствием плавает сын Влада Ямы с друзьями.

Отдых Влада Ямы в Майами / Фото из инстаграма Влада Ямы

Влад Яма с женой и сыном проводят время активно: посещают спортивный зал, гуляют по разным магазинами (в частности спортивным) и просто наслаждаются теплом.

"Погода абсолютно идеальна и меня не покидает чувство ежесекундного счастья", – признался танцовщик.