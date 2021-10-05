Евгений Кошевой рассказал, что карантин повлиял на доход, однако мужчина не собирается останавливаться, ведь эти трудности только временные.

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Недвижимость Евгения Кошевого

Актер поделился, что у него есть квартира в Киеве, а также загородный дом в Киевской области. Но в будущем он стремится осуществить мечту жены и приобрести дом в стране, которую она обожает.

Ксения мечтает о доме в Греции, на первой линии возле моря,

– сказал Евгений.

Евгений также очень любит Грецию, поэтому сейчас активно работает, чтобы вскоре реализовать совместную с возлюбленной мечту.

Евгений Кошевой о мечте жены: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно стало известно, что землю под строительство поместья приобрела Джамала. Артистка планирует поселиться в коттеджном городке, где уже сейчас живут ее коллеги – Надя Дорофеева, Монатик, Алена Шоптенко и Анастасия Приходько.