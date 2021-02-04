Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном проводит зимние каникулы в США. Знаменитая семья отправилась в музей NASA, откуда обнародовала невероятно красивые ролики.

Источник: инстаграм Влада Ямы

Влад Яма обожает Соединенные Штаты Америки. Он полетел туда вместе с женой Лилианой и сыном Леоном. Семья посещает различные интересные места, наслаждается жаркой погодой и много времени проводит вместе.

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Семья Влада Ямы в музее NASA

Звездная семья отправилась в Космический центр имени Джона Кеннеди, который расположен во Флориде. Это целый комплекс, который был построен для запуска космических аппаратов и управления полетами. Центр принадлежит NASA. Влад с любимой и первенцем пока находится в США решил поехать в этот невероятно красивый и современный музей.

В инстаграм-сторис Яма поделился, что ранее уже бывал в этом комплексе. 7 лет назад он приезжал туда с Лилианой, когда Леон еще не родился. Теперь супруги стремились показать эту красоту и сыну. Все вместе отправились на мыс Канаверал, где провели незабываемый день.

Танцовщик распространил много роликов с экскурсии, однако больше всех запомнился момент, когда семья увидела легендарный шаттл "Атлансис". Влад признался, что его жена мечтает побывать в космосе, поэтому очень расчувствовалась, когда воочию увидела космический корабль.

Влад Яма с семьей в музее NASA: смотрите видео онлайн