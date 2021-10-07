Еще месяц назад влюбленная TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) публиковала романтические селфи в объятиях бойфренда, а теперь не слишком окрыленная новыми отношениями. Пара все еще вместе, однако, судя по словам звезды, переживает непростой период.
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Я однозначно влюблена, но сказать, что есть сплошная гармония, и я уверена в завтрашнем дне, и все стабильно и классно, не могу,
– поделилась TAYANNA.
Певица обмолвилась, что таинственный Александр не принимает ее сына Даниэля, которого она родила в браке с Егором Глебовым – музыкальным продюсером, который младше нее на 8 лет. Это при том, что ранее TAYANNA рассказывала об "очень классных дружеских отношениях" между первенцем и любимым.
"Когда есть ребенок, очень трудно строить отношения, очень. Я для себя приняла решение, что как будет, так и будет. Я константа – это моя семья, я и ребенок, а мужчина, который приходит, он или принимает это, или не принимает", – резко заявила артистка.
TAYANNA с сыном Даниэлем / Фото из инстаграма певицы
Она добавила, что семья для нее важнее карьеры. Так, TAYANNA готова уйти со сцены ради семейной гармонии.
"Для меня приоритетна семья, потому что карьера как проститутка – сегодня она здесь, а завтра она там. А ребенок, семья, муж, мама, папа всегда с тобой были, есть и будут", – отметила знаменитость.
Что известно об отношениях TAYANNA с таинственным бойфрендом
- В июне звезда рассказала, что встречается с мужчиной Александром, с которым познакомилась в инстаграме. К тому времени она уже познакомила избранника с сыном. Более того, в марте влюбленные вдвоем полетели на Бали, где провели целый месяц.
- Только в августе TAYANNA показала первое фото с бойфрендом, которого до сих пор скрывает от всех. На совместном кадре его лица не видно. Известно лишь, что у мужчины длинные светло-русые волосы и борода.