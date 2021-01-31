Украинский танцор Влад Яма январские каникулы проводит в Майами. Он поделился новыми деталями отдыха: на днях семья посетила местную ферму, где Влад, Лилия и Леон замечательно провели время.

Источник: инстаграм Влада Ямы, Лилии Ямы

Известный украинский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" находится на отдыхе в Майами вместе с женой Лилией и сыном Леоном. Он активно публикует яркие фотографии с зимних каникул.

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Новые фото Влада Ямы

Танцовщик рассказал, что на днях он с семьей посетил местную ферму в Майами. Там они прыгали на батуте, катались на тракторе, купили свежих фермерских продуктов и даже собирали клубнику. Он показал яркие фото с сыном и женой.

На кадрах Влад Яма позирует в серой футболке и леопардовых солнцезащитных очках. Зато Лилия выбрала темную футболку и черно-белые облегающие мини-шорты с анималистическим принтом. Леон предстал перед камерой в серой курточке. Семья была улыбчивой, а в руках все держали клубнику.



Влад Яма с женой и сыном / Фото с инстаграма Влада Ямы



Влад Яма с женой и сыном / Фото с инстаграма Влада Ямы Влад Яма с женой и сыном / Фото с инстаграма Влада Ямы

Своими впечатлениями от новых приключений поделилась и Лилия Яма. Жена хореографа призналась, что в этот день они получили невероятное количество положительных эмоций, а клубника была вкусной. Также она поделилась, как реагирует на такие события 5-летний Леон.

"Как это невероятно – показывать ребенку на своем примере, как можно радоваться простым вещам и получать удовольствие от процесса вместе. И что можно быть немного ребенком, когда ты уже взрослый. Получаю огромное удовольствие, когда сын замечает красивые вещи вокруг и говорит: "Мама, посмотри, какое красивое солнце, или месяц и звезды. Дети полностью отражают нас", – рассказала Лилия Яма.

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